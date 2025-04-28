Дзюдоисты из Богородского округа стали призерами открытого турнира

Воспитанники Центра образования № 21 приняли участие в открытом турнире по дзюдо на призы спортивного клуба «Радимич». Три спортсмена из Ногинска стали чемпионами турнира в своей весовой категории.

Турнир был посвящен памяти Победы советского народа в Великой Отечественной войне и проходил на базе школы № 223, имени Героя Советского Союза Иона Солтыса, в городе Минск. В состав команды от Богородского округа вошли кадет шестого класса Ярослав Щурин, ученики четвертого класса Елизавета Орловская и Радомир Федорцов и ученик третьего класса Дмитрий Сладков.

В традиционном турнире приняли участие более 250 юных дзюдоистов Белоруссии, четверо из них представляли Россию. Спортсмены 2013–2015 годов рождения.

В сложной, бескомпромиссной борьбе участница нашей команды Елизавета Орловская заняла третье место.

Очень достойно выступили наши парни. Все победы ребята одержали досрочно! Очень уверенно боролся Ярослав Щурин. Красивую борьбу демонстрировали Радомир Федорцов и Дмитрий Сладков.

В начале второй схватки Дмитрий получил травму. И пока ему оказывали помощь, вспомнил слова: «Борьба воспитывает характер!» В итоге Дмитрий выиграл и эту, и следующую схватки.

Три наших парня: Дмитрий; Радомир и Ярослав стали чемпионами турнира, каждый в своей весовой категории.