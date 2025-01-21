Дзюдоисты из Богородского округа стали призерами областного турнира

Первенство Московской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет прошло 17 января в городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа. Дзюдоисты из Богородского округа показали достойные результаты, заняв третье общекомандное место среди юниорок.

Воспитанница физкультурно-спортивного комплекса «Купавна» Валерия Иващенко и Ольга Кашина из спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа завоевали бронзовые медали. Третье место также у Георгия Божьева, Карины Перетокиной и Анастасии Мороз.

Подготовили ребят тренеры Александр Савельев, Роман Скомсков и Сергей Прохоров.

Как отметили организаторы мероприятия, с каждым годом развитие и популяризация дзюдо в Подмосковье идут в гору.

Дзюдоисты, завоевавшие медали, получили право выступить на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа. За путевку на участие в нем боролись 97 сильнейших представителей из 19 городов Подмосковья.