Дзюдоисты из 6 регионов страны приняли участие в турнире в Ивантеевке

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Соревнования памяти заслуженного тренера России Юрия Казунина прошли 14 марта во дворце спорта «Олимп». Участниками стали 163 спортсмена из 22 команд Московской, Рязанской, Тверской, Орловской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Ежегодные состязания проводились в восьмой раз. Участники соревновались в разных весовых категориях среди юношей и девушек до 18 лет.

Городской округ Пушкинский представляли 19 воспитанников спортивной школы «Ивантеевка». Золотые медали завоевали Иван Малков, Ксения Круглова, Валерия Машкова, Алиса Михайлова, Алена Доланча и Лейла Салабутова. Серебряным призером стал Булат Абайдуллин. Бронзу завоевали Рустам Карибов и Алина Бородавченко.

Михаил Исаев остановился в шаге от пьедестала, заняв пятое место, но продемонстрировал яркую и техничную борьбу.

Турнир стал не только площадкой для проверки сил, но и данью уважения тренеру, стоявшему у истоков дзюдо в Ивантеевке и соседних городах.

