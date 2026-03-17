Дзюдоисты из 6 регионов страны приняли участие в турнире в Ивантеевке

Соревнования памяти заслуженного тренера России Юрия Казунина прошли 14 марта во дворце спорта «Олимп». Участниками стали 163 спортсмена из 22 команд Московской, Рязанской, Тверской, Орловской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Ежегодные состязания проводились в восьмой раз. Участники соревновались в разных весовых категориях среди юношей и девушек до 18 лет.

Городской округ Пушкинский представляли 19 воспитанников спортивной школы «Ивантеевка». Золотые медали завоевали Иван Малков, Ксения Круглова, Валерия Машкова, Алиса Михайлова, Алена Доланча и Лейла Салабутова. Серебряным призером стал Булат Абайдуллин. Бронзу завоевали Рустам Карибов и Алина Бородавченко.

Михаил Исаев остановился в шаге от пьедестала, заняв пятое место, но продемонстрировал яркую и техничную борьбу.

Турнир стал не только площадкой для проверки сил, но и данью уважения тренеру, стоявшему у истоков дзюдо в Ивантеевке и соседних городах.