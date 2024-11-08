Дзюдоисты «Динамо-Дмитров» стали призерами на всероссийских соревнованиях

В Дмитрове прошли соревнования по дзюдо, на которых выступили более 150 спортсменов. Команда «Динамо-Дмитров» не только достойно показала себя, но и завоевала призовые места.

Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти маршала Советского Союза Дмитрия Устинова, прошли в подмосковной спортивной школе «Комплекс молодежный». На татами вышли спортсмены из двадцати трех регионов страны, собрав более ста пятидесяти участников. Соревнования стали настоящим испытанием мастерства и силы воли для дзюдоистов.

Спортсмены школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» из Дмитровского городского округа показали отличные результаты и завоевали несколько призовых мест. Лев Попов занял первое место, выполнив норматив мастера спорта России. На втором месте оказались Ангелина Карбашева и Даниил Трифанцов. Сергей Знаменщиков, Егор Лысенко и Кирилл Кудряшов завершили соревнования на почетном третьем месте.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина поздравила спортсменов и их тренеров, пожелав им новых побед на будущих турнирах.

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