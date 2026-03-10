Дзюдоистки из округа Пушкинский стали призерами на первенстве России

Соревнования среди юношей и девушек до 18 лет завершились 7 марта в Ханты-Мансийске. В турнире участвовали 775 спортсменов со всей страны.

Воспитанницы спортивной школы «Ивантеевка» под руководством тренера Сергея Базыкина завоевали бронзовую медаль. Валерия Машкова одержала победы над соперницами из Челябинской, Саратовской областей, Калмыкии и Татарстана, уступив только будущей чемпионке из Воронежской области. Этот результат гарантирует ей место в сборной России и возможность выступать на международных стартах.

Ксения Круглова улучшила прошлогодний результат, заняв седьмое место в своей весовой категории и войдя в десятку сильнейших. Она вошла в резерв сборной страны.

Алиса Михайлова, Алена Доланча и Лейла Салабутова провели несколько напряженных схваток. Девушки получили ценный опыт, который станет основой для будущих побед.