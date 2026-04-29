Дзюдоистки из Ивантеевки выиграли 5 медалей на всероссийском турнире
С 24 по 27 апреля в Нижнем Новгороде во Дворце спорта «Северная звезда» проходили всероссийские соревнования по дзюдо «Мы будем Родине служить» среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир собрал 449 участников из 27 регионов России, а также команды из Беларуси и Абхазии.
Под руководством тренеров Сергея Базыкина и Александра Дорохова копилка спортивной школы «Ивантеевка» пополнилась пятью наградами. Золотые медали завоевали София Чекулаева и Ксения Круглова. Серебряным призером стала Лейла Салабутова. Бронзовые награды принесли Алиса Михайлова и Валерия Машкова.
Схватки дзюдоистов проходили одновременно на трех татами. Несмотря на сильную конкуренцию, спортсменки из Ивантеевки смогли продемонстрировать высокий уровень подготовки, силу и выносливость. Престижный турнир стал испытанием силы духа и мастерства для юных спортсменок.