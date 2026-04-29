Дзюдоистки из Ивантеевки выиграли 5 медалей на всероссийском турнире

С 24 по 27 апреля в Нижнем Новгороде во Дворце спорта «Северная звезда» проходили всероссийские соревнования по дзюдо «Мы будем Родине служить» среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир собрал 449 участников из 27 регионов России, а также команды из Беларуси и Абхазии.