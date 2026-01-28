Дзюдоистка из округа Пушкинский стала призером на всероссийском турнире

Воспитанница спортивной школы округа показала отличный результат на престижных соревнованиях в Коврове Владимирской области. Турнир собрал 378 спортсменов из 21 региона страны.

25 января завершился всероссийский турнир по дзюдо памяти Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации С. М. Рыбина. Соревнования среди юношей и девушек до 15 лет входят в рейтинговую «Лигу Патриотов».

Каждый поединок — это борьба за рейтинговые очки, которые открывают путь на первенство России. Команду спортивной школы «Ивантеевка» представляли семь юных дзюдоистов. Отличилась Софья Иванова, которая в поединке в весовой категории до 52 килограммов проявила характер и волю к победе, завоевав серебряную медаль.

Этот результат стал общей победой спортсменки и ее тренера, а также закономерным итогом упорных тренировок.