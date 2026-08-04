Дзюдоистка из Лобни стала призером Спартакиады народов России

Воспитанница лобненской школы дзюдо Эльвида Гурьева стала бронзовым призером Спартакиады народов России 2026 года, одержав победу в финальном поединке в весовой категории до 57 кг 3 августа. Спортсменка является мастером спорта, многократной победительницей соревнований различного уровня и занимается дзюдо более 15 лет под руководством тренера Елены Норицыной.

В ходе турнира Эльвида Гурьева продемонстрировала высокий уровень мастерства и волю к победе, что позволило ей завоевать бронзовую медаль престижного всероссийского соревнования. Лобненская федерация дзюдо и самбо отметила, что этот результат стал итогом многолетнего труда и преданности спорту.

Помимо спортивных достижений, Эльвида Гурьева активно участвует в жизни родного города: проводит бесплатные мастер-классы и уроки дзюдо для жителей всех возрастов, популяризируя здоровый образ жизни и привлекая новые поколения к занятиям единоборствами.

В Лобне уделяется приоритетное внимание развитию физической культуры и спорта. На территории городского округа функционируют как бюджетные, так и платные спортивные секции, воспитанники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. Успех Эльвиды Гурьевой стал еще одним подтверждением эффективности системы подготовки спортсменов в муниципалитете.