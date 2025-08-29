Дзюдоист из Щелкова завоевал бронзу на первенстве мира в Болгарии

В Софии завершилось первенство мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, собравшее более 550 спортсменов из 71 страны. Соревнования прошли с 27 по 29 августа.

Воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково, Алексей Топтыгин, стал бронзовым призером турнира в весовой категории до 55 килограммов.

На пути к медали Алексей одержал победу над грузинским дзюдоистом Гулуа, а также выиграл напряженные поединки с представителями Армении и Израиля. В схватке за бронзу наш спортсмен продемонстрировал высочайший уровень мастерства, выполнив подсечку и заработав «иппон» в решающий момент.

Еще один представитель щелковской школы дзюдо, Илья Топтыгин, также проявил себя на турнире. В весовой категории до 55 килограммов он уступил сопернику из Узбекистана в полуфинале, завоевав тем не менее титул призера Первенства Европы 2025 года. Илья также является победителем Спартакиады и трех престижных турниров, прошедших в Челябинске, Санкт-Петербурге и Тбилиси.

Тренируют юных чемпионов Джумбер и Ройни Абуладзе. Их подопечные продолжают радовать болельщиков своими достижениями на международной арене.