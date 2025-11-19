Дзюдоист из Щелкова выиграл золото на первенстве России

Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года прошло в Краснодаре. Спортивные соревнования собрали на татами «Дворца самбо» порядка 700 атлетов из более чем семидесяти регионов Российской Федерации. В их числе — и спортсмены из городского округа Щелково, которые показали достойный результат.

В самой легкой категории — 55 килограммов, сошлись два брата — победитель и призер юношеских первенств мира Алексей Топтыгин, и триумфатор Спартакиады учащихся и России-2024 среди кадетов в весе 46 килограммов Илья Топтыгин.

Ребята двигались по турнирной сетке к финалу параллельно, одолевая одного соперника за другим, причем зачастую одновременно, на соседних татами. Интрига, сохранявшаяся до вечернего блока — кто же из братьев сильнее, в итоге осталась не разрешенной — из-за обострившейся в полуфинале травмы Алексей был снят врачом и победу без борьбы праздновал Илья.

По итогам соревнований Илья Топтыгин завоевал золото, Алексей Топтыгин — серебро. Еще два щелковских спортсмена — Иван Юртаев и Павел Коловердов выиграли бронзу.