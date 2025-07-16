Дзюдоист из Щелкова стал вице-чемпионом Кубка Европы

Щелковский спортсмен Павел Коловердов поднялся на вторую ступень пьедестала на Кубке Европы по дзюдо. Борец выступал в категории до 66 килограммов. Об этом передали в подмосковном Министерстве спорта.
На пути к победе он одолел соперника из Израиля Шалева Коэна и американца Джейкоба Янга. Также Коловердов взял верх над спортсменом из Литвы Наркусом Гирвидасом и германским борцом Феликсом Бехле. Однако в финале россиянин ступил золото представителю Узбекистана Дилшодбеку Хамроеву.
В ведомстве напомнили, что на соревнованиях сборная страны заняла первое общекомандное место. В копилке у России оказалось пять золотых, четыре серебряные и девять бронзовых медалей.
Кубок Европы по дзюдо проводился в венгерском городе Пакше с 11 по 14 июля. На турнир приехали более 500 спортсменов до 21 года из 38 стран.
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