Дзюдоист из Подмосковья Идар Бифов взял золото на международных соревнованиях

Спортсмен из Московской области Идар Бифов завоевал золотую медаль на международных соревнованиях по дзюдо «Большой шлем» среди мужчин и женщин. Соревнования проходили с 19 по 23 марта 2026 года в Тбилиси (Грузия).

В весовой категории до 100 кг Идар Бифов занял первое место. В финале он встретился с соотечественником Ниязом Билаловым. В основном поединке спортсмены не смогли выявить победителя, но в дополнительное время Идару Бифову удалось применить бросок через голову и заработать свое первое золото в Мировой серии.

«Я долго шел к этой победе и не собираюсь останавливаться», — сказал после победы Идар Бифов. Он также отметил, что финальная встреча с Ниязом была тяжелой и интересной.

На старте соревнований представитель Московской области одержал победу над соперником из Румынии. Следующим оппонентом стал спортсмен из Болгарии: эта встреча также завершилась победой Идара Бифова. В четвертьфинальном и полуфинальном поединках дзюдоист болевым приемом поочередно победил голландца и представителя Доминиканской Республики.

