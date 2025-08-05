Дзюдоист из Лобни вошел в состав сборной России

Финал VI летней Спартакиады прошел в городе Армавир. В соревнованиях принял участие воспитанник лобненского клуба дзюдо «БрандКом-Мастерс» Артур Егиазарян.

Турнир собрал 145 спортсменов из 39 субъектов Российской Федерации, которые боролись за медали в семи весовых категориях. В напряженных поединках с опытными соперниками лобненский спортсмен занял пятое место и вошел в состав юниорской команды (до 21 года) сборной России по дзюдо.

Артур Егиазарян является уже третьим воспитанником клуба дзюдо «БрандКом-Мастерс», попавшим в сборную России. Спортсмен тренируется под руководством Юрия Омадзе, Владимира Кузнецова и Амира Гадомамадова.

Клуб дзюдо в Лобне представляет собой социальный проект, направленный на развитие массового спорта, воспитание подрастающего поколения и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.