Дзюдоист из Лобни стал победителем всероссийского турнира

Всероссийские соревнования общества «Динамо» проводились среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет. Высокий результат показал на турнире воспитанник спортивной школы «Академия спорта» Айдемир Уруджаев из Лобни.

Лобненский спортсмен выступал в весовой категории 60 килограммов и стал победителем соревнований. Такой успех позволит Айдемиру Уруджаеву принять участие в первенстве России, отбор на которое проводился по результатам турнира.

Администрация спортивной школы поздравила дзюдоиста с этой значимой победой, отметив что Айдемир Уруджаев проявил характер, силу духа и высочайшее мастерство.

Напомним, дзюдо является одним из самых популярных видов спорта в Лобне. Воспитанники академии спорта регулярно участвуют в турнирах разного уровня и занимают призовые места. Так, недавно дзюдоисты из Лобни завоевали три медали на всероссийских соревнованиях, проходивших в Санкт-Петербурге среди спортсменов в возрасте до 21 года.