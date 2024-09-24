Дзюдоист из Лобни Мухаммад Усманов завоевал бронзу на турнире «Бородино-2024»

В Подмосковье состоялось открытое первенство «СШОР по самбо и дзюдо», посвященное 212-й годовщине Бородинского сражения, под названием «Бородино-2024». Турнир собрал юных спортсменов из различных городов.

Одним из ярких участников соревнований стал Мухаммад Усманов, воспитанник спортивной школы «Академия спорта» из Лобни. Юный спортсмен завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 38 килограммов, продемонстрировав выдающиеся навыки и настоящий боевой дух. Его тренер, Кирилл Димитров, подчеркнул, что именно стойкость и терпение помогли Мухаммаду добиться успеха и подняться на пьедестал почета.

Напомним, что в Лобне уделяют значительное внимание развитию спорта, что подтверждается наличием 18 бюджетных секций и активным развитием спортивной инфраструктуры. В городе начато строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, который станет важным шагом в поддержке спортивных инициатив и укреплении здоровья жителей.

Турнир «Бородино-2024» стал не только проверкой спортивных навыков участников, но и возможностью для них проявить характер и стремление к победе, что особенно важно в воспитании молодого поколения.

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