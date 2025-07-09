Дзюдоист из Дмитрова победил на международных соревнованиях

В Казахстане прошел турнир «Открытый Кубок Азии», посвященный памяти выдающегося казахстанского тренера и спортивного деятеля Бекета Махмутова. В соревнованиях приняли участие свыше 450 дзюдоистов из девяти стран: России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, США и Узбекистана.

Российскую сборную представляли шесть спортсменов — два юноши и четыре девушки. Одним из участников стал воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» Игорь Малахов, который выступал в весовой категории до 90 килограммов среди юношей до 18 лет. В упорной борьбе Игорь проявил волю к победе и высокий уровень подготовки, в финале одолев хозяина соревнований Батыржана Токтара, он завоевал золотую медаль.

Ранее он стал серебряным призером «Кубка губернатора Санкт-Петербурга». Его успех — результат многолетних тренировок, строгой дисциплины и постоянного совершенствования техники. Важную роль в подготовке спортсмена сыграл тренер Алексей Фетисов, который помог раскрыть потенциал дзюдоиста для выступлений на международном уровне.

Недавно еще один воспитанник «Динамо-Дмитров» — Дмитрий Котельников под руководством Алексея Храпова — одержал победу на международном этапе серии Russian Judo Tour.

«Развитие спорта в нашем округе является одним из приоритетных направлений работы администрации. Спортивная инфраструктура постоянно совершенствуется, мы создаем все необходимые условия для того, чтобы юные спортсмены могли реализовать свой потенциал и достигать отличных результатов на соревнованиях самого высокого уровня. Поддержка спорта — это инвестиция в будущее нашего округа, в здоровье и благополучие его жителей», — подчеркнул временно исполняющий обязанности главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.