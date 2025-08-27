Дзюдоист из Богородского округа победил на чемпионате России среди ветеранов

В Нижнем Новгороде завершился открытый чемпионат России среди ветеранов по дзюдо. В соревнованиях приняли участие более 300 атлетов из 45 регионов страны, которые стремились продемонстрировать свои навыки и завоевать награды.

Спортсмен из Богородского округа Роман Скомсков, представляющий спортивную школу олимпийского резерва города Электроугли, стал победителем в весовой категории свыше 100 килограммов среди мужчин 1986–1990 годов рождения.

На турнире он провел четыре поединка, в каждом из которых проявил выдающееся мастерство и стремление к победе. Успех Романа стал результатом многолетнего упорного труда и преданности своему делу.

Олег Кобляков, представляющий Совет депутатов Богородского округа, поздравил дзюдоиста с заслуженной наградой и выразил надежду на его дальнейшие достижения в спорте и тренерской деятельности. Этот успех служит вдохновением для молодежи округа, подчеркивая важность настойчивости и целеустремленности.