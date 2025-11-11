Джазовый вечер в память о летчике-испытателе Аркадии Газаряне прошел в Химках

Творческий вечер, посвященный заслуженному летчику-испытателю России, полковнику в отставке, ветерану боевых действий и музыканту Аркадию Рафаэловичу Газаряну, состоялся в Доме культуры «Контакт» в Химках. Зрители узнали биографию этого выдающегося жителя города.

Также культовые и авторские джазовые композиции были в программе встречи.

«Каждый выход Аркадия Рафаэловича на сцену — это уникальный момент соприкосновения с живой историей страны. Он не просто исполняет музыку — он проживает ее здесь и сейчас, и этим щедро делится с залом. Мы гордимся тем, что такие люди — среди нас», — поделилась директор Дома культуры «Контакт» Алина Шалимова.

Родные, друзья и коллеги Газаряна собрались в зале. Вместе с ним на сцене выступали и другие творческие люди округа: жена Аркадия Рафаэловича Надежда прочитала тематические стихи, композитор Андрей Россиус и музыкант Георгий Сухоруков исполнили джазовые произведения. Директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская также присоединилась к выступлению дуэтом с Газаряном.

«Для нас честь быть рядом и музицировать с человеком, который и в профессии, и в жизни всегда показывает пример высочайшей планки. Такие вечера — это живая энергия, которая объединяет и напоминает нам, что сила нашей страны — в людях, воспитанных на служении Отчизне, долгу, культуре и делу», — выделила директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Среди зрителей была и лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева, которая отметила высокий уровень концерта. Она отметила, что публика активно сопровождала исполнителей аплодисментами и подпевала музыкантам.