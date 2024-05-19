Джазовый концерт прошел в Звенигороде в «Ночь музеев» | 360°

Подмосковье 19 мая 2024, 12:20 Джазовый концерт прошел в Звенигороде в «Ночь музеев» Источник фото: Хавива Фонина

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«Ночь музеев» прошла в Звенигороде. Более 200 гостей и жителей города посетили Манеж и Саввино-Сторожевский православный ставропигиальный мужской монастырь, а также послушали джазовый концерт.

Гости узнали об основателе монастыря — преподобном Савве Сторожевском, о русских художниках, приезжавших писать свои картины в эти места, а также о подвиге русских воинов 1812 года.

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В звенигородском Манеже посетители поучаствовали в развлекательной программе, которая прошла на площадке выставки «Простые радости».

А вечером в выставочном зале Манежа состоялся концерт джазовой музыки. Пианист-виртуоз Эльмар Сафаралиев исполнил для поклонников джаза известные композиции. Исполнитель долгое время жил и работал за границей — в Турции, Испании, Швейцарии, Германии, а три года назад он переехал в Звенигород. Как рассказал Эльмар Сафаралиев, 15 лет назад он впервые приехал в Звенигород на гастроли и с первого взгляда влюбился в этот город.

«Мои дети — не любители классической и джазовой музыки, но, к моему удивлению, им очень понравились композиции, которые исполнил Эльмар Сафаралиев. Я тоже осталась под впечатлением от концертной программы и от обаяния артиста», — поделилась впечатлениями от концерта жительница Звенигорода Анна Краева.

Она добавила, что прошедшая «Ночь музеев» запомнится жителям и гостям города надолго.

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