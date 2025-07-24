Джазовый концерт пройдет в центральном парке в Ногинске 27 июля

Жителей и гостей Ногинска Богородского городского округа приглашают насладиться легендарными джазовыми и блюзовыми композициями, а также современными хитами в аранжировке коллектива One Step Beyond Band. Мероприятие пройдет 27 июля в Центральном парке.

Возглавляет коллектив One Step Beyond Band известный московский музыкант, виртуоз банджо и гитары, участник известной «Капеллы Дикси» Александр Папазоглу. Под его руководством ансамбль создает неповторимую атмосферу живого джаза.

Музыканты ансамбля мастерски исполняют композиции в стилях свинг, диксиленд и ритм-энд-блюз. Коллектив активно гастролирует с 2020 года, завоевывая сердца слушателей своим творчеством.

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