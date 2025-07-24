Джазовый фестиваль пройдет в Архангельском 23 и 24 августа

Музей-заповедник «Архангельское» в Красногорске 23 и 24 августа примет XI Международный фестиваль «Jazzовые сезоны». Это знаковое событие в мире российской музыки, которое долгие годы входит в десятку лучших джазовых опен-эйр фестивалей страны, впервые пройдет среди живописных пейзажей знаменитой усадьбы.

Гостей ждет насыщенная программа на двух сценах с участием звезд мирового уровня. В числе хедлайнеров — Gipsy Kings by André Reyes, Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром, Полина Гагарина, Петр Налич, Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew и другие артисты.

«Будет больше творческих, музыкальных и спортивных активностей, а также выступлений мировых звезд! Особенно хочу отметить концерт Gipsy Kings by André Reyes — они завершат программу первого дня фестиваля 23 августа. Благодаря таким мировым хитам, как „Bamboleo“, „Djobi Djoba“ и другим, они завоевали сердца поклонников по всему миру, и, я уверен, покорят зрителей „Jazzовых сезонов“», — рассказал художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман.

Программа рассчитана как на взрослых, так и на юных слушателей.

«Мой Московский джазовый оркестр выступит в оба дня фестиваля: мы представим пьесы с альбома „Образы. Мусоргский и Бородин“ и джазовый спектакль „Петя и Волк“, где в качестве рассказчика зрители увидят народного артиста России, актера Сергея Степанченко», — добавил Бутман.

Закроет концертную программу Полина Гагарина.

За десятилетие существования фестиваль снискал славу семейного мероприятия, куда приходят насладиться качественной музыкой в атмосфере единения с природой и историей. Помимо концертов, гостей ждут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, занятия живописью, спортивные активности и ярмарка.

Подробности программы и билеты доступны на официальном сайте.