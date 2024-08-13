Джазовый концерт прошел в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

Концерт музыкального проекта «От классики до джаза» прошел в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. На сцене выступила группа Feelin’s.

Коллектив Feelin’s из Рязани уже 10 лет успешно гастролирует, выступая на российских и зарубежных фестивалях. Группа записывала альбомы с Игорем Бутманом, Биллом Эвансом, Борисом Саволделли. В репертуаре группы — музыка, написанная руководителем коллектива Геннадием Филином, отечественные и мировые джазовые хиты.

На этот раз музыканты выступили с концертом в парке усадьбы Кривякино. Зрители встретили их бурными аплодисментами, а также подпевали и танцевали под знакомые композиции.

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