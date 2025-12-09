Дымовые трубы на 9 котельных капитально отремонтировали в Серпухове

В 2025 году в Серпухове с помощью целевой субсидии из регионального бюджета капитально отремонтировали 10 дымовых труб на девяти котельных. За один сезон обновили 20% от общего числа оборудования на источниках теплоснабжения в муниципалитете.

В Серпухове работают около 50 крупных котельных, находящихся под управлением филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО».

Капитальный ремонт провели на котельных на улицах Физкультурная, Джона Рида, Глазовская, Звездная, на 2-м Оборонном переулке, а также в поселке Большевик, деревне Турово и поселке Кирпичного завода.

Дымовые трубы — важный элемент системы теплоснабжения. Ремонт возможен только в межотопительный сезон, когда котельные временно прекращают работу. Этот фактор требует более тщательного планирования. Каждый объект прежде проходит обязательную экспертизу промышленной безопасности.

В 2026 году администрация Серпухова планирует продолжить модернизацию, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение.