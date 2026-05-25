Дыхательную гимнастику проведут для жителей в парках Балашихи

Насыщенную программу подготовили на этой неделе парки Балашихи. Всех гостей будут ждать на активностях.

Спортивные и культурные мероприятия традиционно пройдут во всех парках округа. Чтобы хорошенько размяться, как обычно, организаторы зовут в парк Пехорка-лес. Во вторник, в среду и четверг в 15:00 будет проходить весенняя общая физическая подготовка, а в пятницу в 10:00 — на дыхательная гимнастика. Все программы пройдут на площадке у стадиона. В среду там же в 11:00 стартует культурная программа: активные игры с детьми и интеллектуальная программа. А в четверг на программу ждут всех в 13:00.

Спортпрограмма в парке на Заречной стартует во вторник. В этот день и в четверг в 20:00 желающих приглашают всех на забег «В закат», а в субботу в 9:00 на дружеский старт «5 верст». Во вторник и четверг в 11:30 будут проходить активная разминка и общая физическая подготовка.

Также во вторник спортивная неделя стартует в парке на Солнечной. В 10:10 всех будут жать у входной группы на активную разминку и весеннюю общефизическую подготовку.

Намечены активности и в парке «Пехорка». В среду в 14:00 на площадке у коворкинга там пройдет скандинавская ходьба. А в четверг в 14:00 — скандинавская ходьба и в 15:00 веселье старты. Также в четверг в 15:00 гостей пригласят на культурную программу: на сцене интерактив, интеллектуальная программа, диско и творческое занятие.

Весенняя общая физическая подготовка пройдет в Пестовском парке в понедельник, среду и пятницу в 14:00. Во вторник и четверг в 12:00 будут ждать любителей скандинавской ходьбы. А в субботу в 9:00 на дружеском старте «5 верст» и в 10:30 на йоге.

Тренировки состоятся в Ольгинском лесопарке у входной группы рядом с рестораном «Ботаника». Во вторник в 18:30 пройдет беговая тренировка, в 19:00 — общая физическая подготовка, в 19:30 — суставная гимнастика.

Также на этой неделе в воскресенье ждем всех в Вишняковском лесопарке в 15:00 на культурной программе. Для вас: интерактив, интеллектуальная программа, дискотека и творческое занятие. Место встречи — входная группа у ресторана «Ботаника».