Двум ветеранам из Лосино-Петровского вручили медали к 80-летию Победы

Ветеранам Надежде Ширяевой и Зое Минаевой из Лосино-Петровского вручили памятные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для них подготовили творческие номера и устроили чаепитие.

Одной из награжденных стала Надежда Ширяева, которой было всего шесть лет, когда началась война. Она жила вместе с мамой и сестрами на хуторе в Воронежской области, который в 1942 году захватили немцы. Всех местных жителей отправили в концлагерь.

«Пригнали нас, километров 20-30 мы прошли, и загнали нас в кошарню, там, где раньше овцы жили. Она была загорожена колючей проволокой. И так вот мы прожили там все лето, спали на соломе», — поделилась воспоминаниями ветеран.

После освобождения семья Надежды Ширяевой вернулась домой. Девочка продолжила посещать занятия.

«Я помню, как в школе нам сообщили о Победе. Все мы плакали, смеялись», — рассказала она.