Двум ветеранам из Лосино-Петровского вручили медали к 80-летию Победы
Ветеранам Надежде Ширяевой и Зое Минаевой из Лосино-Петровского вручили памятные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для них подготовили творческие номера и устроили чаепитие.
Одной из награжденных стала Надежда Ширяева, которой было всего шесть лет, когда началась война. Она жила вместе с мамой и сестрами на хуторе в Воронежской области, который в 1942 году захватили немцы. Всех местных жителей отправили в концлагерь.
«Пригнали нас, километров 20-30 мы прошли, и загнали нас в кошарню, там, где раньше овцы жили. Она была загорожена колючей проволокой. И так вот мы прожили там все лето, спали на соломе», — поделилась воспоминаниями ветеран.
После освобождения семья Надежды Ширяевой вернулась домой. Девочка продолжила посещать занятия.
«Я помню, как в школе нам сообщили о Победе. Все мы плакали, смеялись», — рассказала она.
Ширяева позже приехала в Лосино-Петровский к родным и осталась там жить. Трудилась ткачихой на фабрике, а затем работала заведующей молочной кухней. У нее есть дочь.
Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав вручил Надежде Ширяевой и Зое Минаевой медали и подарочные наборы, а также поблагодарил их за мужество.