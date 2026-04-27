Двум сестрам помогли родиль в Раменском Центре материнства и детства в один день

В Раменском Центре материнства и детства родные сестры родили в один день с разницей в 1,5 часа. Благодаря сладенной работе врачей на свет появились два здоровых ребенка.

Обе сестры вели беременность в Раменской больнице. Первоначальный день родов у двух женщин различался на две недели. Однако природа распорядилась иначе. Врачи помогли в один день родиться девочке ростом 51 сантиметр, весом 3330 граммов и мальчику ростом 55 сантиметров, весом 3010 граммов.

«Роды у обеих женщин прошли гладко и без осложнений, детки родились доношенные и здоровые. В первые минуты жизни малышам был обеспечен контакт кожа к коже, дети были приложены к груди, несмотря на то, что у одной из рожениц было плановое кесарево сечение. Это очень важно для формирования микробиома у ребенка и психологического комфорта мамы. Надеемся, что вновь увидим сестер в стенах нашего роддома», — рассказала заведующая отделением новорожденных Валентина Аль-Абед.

Сейчас обе мамы и их дети чувствуют себя хорошо и находятся дома.

