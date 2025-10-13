Двум работникам сельского хозяйства вручили награды в Коломне

Аграрии городского округа Коломна 12 октября отметили свой профессиональный праздник. Муниципалитет традиционно входит в число лидеров Московской области по объемам производства сельскохозяйственной продукции, занимая первое место по молоку и второе — по картофелю и овощам.

Сегодня в Коломенском округе действуют 25 крупных сельскохозяйственных предприятий и 60 крестьянско-фермерских хозяйств, где заняты около 2200 человек.

«Самая трудная работа — работа на земле, и коломенские аграрии являются ярким примером того, насколько ответственна и важна эта профессия. Каждый день вы вкладываете душу, знания и силы в выращивание зерна, овощей, фруктов, уход за животными, заботитесь о плодородии почвы и сохранении природных ресурсов. Ваш вклад в развитие аграрного сектора трудно переоценить — именно благодаря вам наша страна уверенно движется вперед по пути устойчивого развития», — поздравил аграриев глава городского округа Александр Гречищев.

Накануне профессионального праздника руководитель муниципалитета вручил почетные грамоты двум специалистам: зоотехнику-селекционеру АО «Предприятие „Емельяновка“ Ольге Кожевниковой и ведущему ветеринарному врачу АО „Агрофирма Сосновка“ Виктории Коломенской.

«Так сложилась судьба, что я поступила сначала в коломенский аграрный техникум, закончила его и, уже работая, получила высшее образование. У каждого человека есть что-то свое. Вот это место именно мое. На этом предприятии я работаю 10 лет, но общий стаж зоотехника-селекционера составляет 20 лет. Я всегда с душой и трепетом отношусь к своей работе. Животные не могут ответить словами, но они отвечают своей теплотой», — рассказала Ольга Кожевникова.