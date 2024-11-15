Жилищные сертификаты вручили еще двум сиротам в Истре

В качестве меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей еще двум молодым людям вручили сертификаты на покупку своей квартиры. Всего в этом году свои квадратные метры получили 10 ребят.

С недавних пор детям, оставшимся без попечения родителей, вручают не только ключи от квартиры, но и сертификаты. И это гораздо удобнее, ведь жилье они могут выбрать сами. Так Сергей Кириллов и Андрей Королев уже присмотрели себе желанные квадратные метры. И планы на квартиры тоже подготовили.

Оба молодых человека уже учатся в высших учебных заведениях, ведут активный образ жизни и занимаются спортом. Андрей обучается в вузе программированию, увлекается боксом, а Сергей - будущий юрист, в свободное время играет в футбол.

Вручила сертификаты и поздравила юношей глава округа Татьяна Витушева. «Это ваши первые метры, ваша будущая квартира, которая, мне очень хочется, чтобы стала для вас колыбелью счастья. Чтобы в этих квадратных метрах царило тепло, уют, позитивные настроение, а рядом были добрые друзья, близкие, родные, окружавшие вас, ну и, конечно же, чтобы в этих квартирах у вас зародились собственные семьи», — сказала руководитель муниципалитета.

До конца декабря еще двое подростков получат свои квадратные метры.

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