Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по хоккею Нина Пирогова провела тренировку в Ступине

В ледовом дворце города Ступино прошла необычная тренировка. К юношам и девушкам из Спортивной школы олимпийского резерва им. В. М. Боброва приехала двукратный бронзовый призер Чемпионата мира по хоккею и обладатель Кубка европейских чемпионов Нина Пирогова. Она поделилась своим опытом с юными хоккеистами.

Пирогова занимается хоккеем с трех лет. Ее интерес к этому виду спорта появился благодаря отцу и старшему брату. Девушка стала игроком сильного уровня и выступала в чемпионатах Москвы и России по хоккею с шайбой среди девушек. Сейчас она готовится принять участие в драфте Профессиональной женской хоккейной лиги в Северной Америке.

Во время тренировки Нина Пирогова показала юным хоккеистам эффективные упражнения, тактические действия и технику броска. Она также не исключила, что после завершения карьеры пойдет по стопам отца и станет тренером.

Борис Пирогов, тренер хоккейной секции, отметил, что спортсменки-девушки на вес золота. В перспективе они могут стать членами сборной Московской области, а позже и молодежной сборной РФ. Несмотря на то что девочки уступают юношам в физической силе, их тактические действия на поле и техника порой превосходят парней.

Сейчас в Ступине активно идет набор девочек и мальчиков в хоккейную секцию. Для желающих заниматься этим командным видом спорта создают необходимые условия — удобное время тренировок, которые не мешают посещению детского сада и школы. Ребят обеспечивают формой, а занятия проходят бесплатно.