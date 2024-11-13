Двукратная чемпионка мира провела мастер-класс для гимнасток в Можайске

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Екатерина Селезнева побывала в спортивном комплексе «Багратион». Она поделилась с юными можайскими спортсменками секретами мастерства.

Екатерина Селезнева является одним из лидеров мировой художественной гимнастики. Ее талант и уникальный стиль помогли спортсменке добиться выдающихся результатов. В юные годы гимнастка часто участвовала в соревнованиях, которые проходили в спорткомплексе «Багратион», и всегда побеждала. Теперь Екатерина Селезнева показывает вдохновляющий пример молодому поколению спортсменок.

Во время мастер-класса спортсменка продемонстрировала можайским гимнасткам оригинальные упражнения с лентой, мячом, обручем и булавами, а также раскрыла секреты физической подготовки. Девочки с большим вниманием и интересом занимались под руководством знаменитой наставницы. Все гимнастки смогли пообщаться с Екатериной Селезневой и попросить у нее совет.

После занятий была организована фотосессия, где все желающие смогли сняться с двукратной чемпионкой мира на память и взять у нее автограф.

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