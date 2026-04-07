Двукратная чемпионка мира по самбо провела зарядку в Можайске

В Можайске на Губернаторской площади в честь Дня здоровья состоялась спортивная зарядка под руководством двукратной чемпионки мира по самбо Карины Черевань. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» и собрало около 100 участников. Среди них были депутаты, партийцы, волонтеры, студенты, представители проекта «Активное долголетие» и многодетные семьи.

Участники выполнили комплекс упражнений, который направлен на улучшение общей физической подготовки. Они также пообщались с Кариной и сделали памятные фотографии. Местная жительница Ирина Свистунова подарила чемпионке картины, написанные ее рукой.

«Мне всегда приятно проводить зарядку для жителей нашего округа, а для детей — особенно», — поделилась Карина.

Спортсменка также сообщила, что проведет еще одну зарядку для воспитанников детского сада № 3 и начнет собираться в Алексино на сборы. Позже она приступит к подготовке к следующему чемпионату мира по самбо, который состоится в ноябре.

Организаторы отметили, что следующая зарядка с двукратной чемпионкой мира запланирована на конец мая. Жителей Можайского округа приглашают продолжить традицию здорового и активного общения.