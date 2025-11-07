Двухмиллионную процедуру сдачи крови зарегистрировали в Подмосковье

В федеральной базе данных донорства крови и ее компонентов официально зарегистрировали двухмиллионную за 2025 год донацию. Ее совершили в Московском областном центре крови.

Биоматериал сдала Надежда Уткина, которая призналась, что испытывает невероятные эмоции.

«С самого детства мама говорила об очень важной функции нашей с ней группы крови — первой отрицательной. Я поняла, что, когда вырасту, тоже смогу кому-то помогать и спасать жизни. Я просто донор и счастлива от этого!» — поделилась жительница Подмосковья.

Сдать биоматериал могут все желающие старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Сделать это можно как в самом центре и его филиалах, так и в рамках выездных акций.

«В базе данных донорства крови и ее компонентов зарегистрирована двухмиллионная донация за 2025 год. Символично, что этот рубеж преодолела женщина-мама, для которой забота о других — естественное состояние души. Она знает цену жизни как никто другой. И своим примером показывает, что донорство — это продолжение материнской заботы», — подчеркнул главный врач Московского областного центра крови Глеб Марнов.

Собранные биоматериалы имеют жизненно важное значение для многих категорий пациентов: пострадавших в дорожных авариях, людей с тяжелыми травмами и ожогами, онкологических больных, а также детей, родившихся раньше срока.

Для удобства жителей Московский областной центр крови работает без выходных с 08:00 до 14:00. Донацию можно сделать без предварительной записи по адресу: Москва, улица Металлургов, дом № 37а.

Полный перечень учреждений службы крови Московской области доступен на сайте.