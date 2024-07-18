Двухлетнюю девочку с проволокой в горле спасли в МОНИКИ

Мама двухлетней девочки обратилась к врачам с жалобами на боль в горле ребенка. По словам женщины, дочка подавилась во время завтрака и чувствовала дискомфорт в течение всей недели. После осмотра ребенка экстренно госпитализировали в отделение оториноларингологии МОНИКИ.

«Мы обследовали ребенка с помощью фиброскопа — специального эндоскопического прибора — и увидели проволоку больше двух сантиметров, застрявшую в горле малышки. Мы удалили ее при помощи микрохирургической и эндоскопической техники», — рассказал руководитель отделения оториноларингологии МОНИКИ Виктор Егоров.

Благодаря щадящему способу операции, у девочки не осталось никаких внешних разрезов на теле. Если бы проволока находилась в организме дольше, это могло привести к различным гнойным осложнениям и лечение было бы совсем другим, отметили врачи.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».