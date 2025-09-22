Двухлетнему ребенку с пуговицей в носу оказали помощь в больнице в Ногинске

В Ногинскую больницу обратились родители двухлетнего ребенка — у девочки во время игры в носу застряла пуговица. Малышка была своевременно доставлена в медицинское учреждение.

Врачи смогли оперативно и без осложнений извлекли инородный предмет.

«Это типичный случай для детей младшего возраста, которые исследуют мир, в том числе и через мелкие предметы. Мы всегда рекомендуем родителям внимательно следить за безопасностью детей, особенно в играх с мелкими предметами», — отметила заведующая детской поликлиникой Ногинской больницы Ашхен Бабаян.

Благодаря быстрому обращению родителей и профессионализму специалистов Ногинской больницы ситуация была решена без осложнений. После всех необходимых манипуляций девочка почувствовала значительное облегчение и была отпущена домой.

Врачи еще раз напоминают родителям о необходимости соблюдения осторожности при играх детей с мелкими предметами и рекомендуют не откладывать обращение к медицинским специалистам при возникновении подобных ситуаций.