Двухэтажный паркинг построят в ЖК «Олимп» в Хотькове в 2026 году

В жилом комплексе «Олимп» в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа почти завершили строительство нового двухэтажного паркинга. Помещение рассчитано на 138 автомобилей.

Гтовность объекта оценивается примерно в 90%. Специалисты полностью возвели фундамент, несущие и ограждающие конструкции, уложили кровлю и смонтировали все инженерные системы.

Сейчас подрядчики занимаются прокладкой сетей снаружи. Завершить строительство планируется в первом квартале следующего года.

Новый паркинг призван решить проблему нехватки мест для автомобилей жителей комплекса. После ввода в эксплуатацию дворы «Олимпа» станут свободнее, безопаснее и комфортнее — машины будут размещаться в специально оборудованном месте, а не вдоль жилых корпусов.

Работу постоянно контролируют сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья. Инспекторы регулярно посещают объект, проводят профилактические визиты и дают застройщику рекомендации по подготовке к итоговой проверке.

Жилой комплекс «Олимп» относится к категории комфорт-класса. Он включает в себя семь домов высотой до девяти этажей, которые уже ввели в эксплуатацию. В шаговой доступности находятся школы, детские сады, магазины и другие объекты городской инфраструктуры.

Район окружен зелеными зонами и водоемами, а поблизости находятся знаменитые усадьбы «Абрамцево» и «Ахтырская».

Для любителей активного отдыха рядом с комплексом действует одноименный спортивный центр «Олимп», где есть бассейн, фитнес-зал и СПА-зона.