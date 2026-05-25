Жителей Подмосковья предостерегли от новой схемы обмана с билетами в театр

В Мингосуправлении Московской области сообщили о новом способе мошенничества при продаже билетов в театр. Злоумышленники разработали двухэтапную схему, чтобы обманом заставить людей расстаться с деньгами.

Сначала они создают сайты-клоны известных билетных агрегаторов и рассылают фишинговые ссылки в театральных чатах популярных мессенджеров. Мошенники представляются театром и предлагают выкупить якобы отказные билеты. Жертва вводит личные данные и оплачивает покупку через систему быстрых платежей, но билеты на почту так и не приходят.

Затем мошенники сообщают о «сбое в системе» и просят подтвердить операцию для «возврата денег». Для этого они просят оформить билеты заново. В итоге человек теряет деньги, а все переписки в мессенджере стираются.

Чтобы не стать жертвой мошенников, покупайте билеты только у проверенных продавцов и через официальные сайты. Не переходите по подозрительным ссылкам из чатов и сообщений. Если вам предлагают «отказные» билеты или требуют повторной оплаты — это тревожный сигнал.

Мингосуправление региона рекомендует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и отправить ее своим родным [1].

[1]: https://uslugi.mosreg.ru/digital-security/scam