Двух женщин с крупными опухолями на шее спасли в больнице в Мытищах

Хирурги Мытищинской больницы сделали операции двум пациенткам с крупными новообразованиями на шее. Опухоли доставляли женщинам неудобства и даже угрожали их жизни.

Болезненное новообразование в области шеи удалили 86-летней женщине. Врачи во время обследования выявили у нее опухоль слюнной железы размером около пяти сантиметров, которая мешала глотать, вызывала головную и ушную боль. Вмешательство осложнялось тем, что из-за патологии сердца пожилая пациентка не могла лечь, так как начинала задыхаться.

«Оперировали в положении сидя, под местной анестезией. Применили гидропрепаровку для выделения нервных стволов, удалили пораженные участки, сохранив нервы, чтобы пациентку не беспокоила боль», — пояснил заведующий первым хирургическим отделением Мытищинской больницы, хирург-онколог Игорь Модин.

Врач добавил, что подобные патологии опасны тем, что могут перекрыть дыхательные пути. Он рассказал, что ранее в клинику поступила 55-летняя женщина с зобом диаметром около восьми сантиметров.

«После обследования мы ее прооперировали, восстановив дыхание и сохранив голос. В данном случае образование оказалось доброкачественным, но призываю всех внимательно относиться к своему здоровью, не затягивать с обращением к врачу и вовремя проходить профилактические осмотры», — подчеркнул хирург.

Обе женщины уже выписаны и чувствуют себя хорошо.

Врачи напоминают, что выявленные на ранних стадиях заболевания лучше поддаются лечению.