Двух земледельцев из Одинцова предупредили о незаконном сливе сточных вод

Житель Одинцовского округа обратился в Министерство экологии Московской области с жалобой на незаконный сброс сточных вод с территории частных домовладений. Специалисты провели осмотр в хуторе Рожновка и сделали заключение.
Сотрудники установили, что на месте действительно есть нарушения природоохранного законодательства. Они выявили факты несанкционированного сброса сточных вод с двух участков, принадлежащих частным собственникам. Его осуществляли из локальных очистных сооружений, которые расположены на этих территориях. Вся вода через канаву попадает на земли, которые не разграничены государственной собственностью, а затем под действием уклона местности оказывается в расположенном неподалеку пруду-копани.
Ответственным владельцам участков выдали предупреждения. Теперь они должны принять меры для устранения нарушений.
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