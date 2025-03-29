Двух земледельцев из Одинцова предупредили о незаконном сливе сточных вод

Житель Одинцовского округа обратился в Министерство экологии Московской области с жалобой на незаконный сброс сточных вод с территории частных домовладений. Специалисты провели осмотр в хуторе Рожновка и сделали заключение.

Сотрудники установили, что на месте действительно есть нарушения природоохранного законодательства. Они выявили факты несанкционированного сброса сточных вод с двух участков, принадлежащих частным собственникам. Его осуществляли из локальных очистных сооружений, которые расположены на этих территориях. Вся вода через канаву попадает на земли, которые не разграничены государственной собственностью, а затем под действием уклона местности оказывается в расположенном неподалеку пруду-копани.

Ответственным владельцам участков выдали предупреждения. Теперь они должны принять меры для устранения нарушений.