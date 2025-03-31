Двух школьниц изз Домодедова наградили за помощь в тушении пожара

Пожар произошел в квартире одной из школьниц в ноябре 2024 года. Алена Кузнецова рассказала, что сигаретный окурок упал на балкон и зацепился за штору, она загорелась и упала вниз на лотки от яиц. Почувствовав запах дыма, школьницы осмотрели квартиру и нашли очаг возгорания на балконе.

Девочки позвонили в диспетчерскую службу и начали тушить пожар самостоятельно. К приезду спасателей им удалось предотвратить распространение огня и ликвидировать пожар на площади три квадратных метра.

«Нам обеим было очень страшно. Мы понимали, что нельзя, чтобы огонь распространился на квартиру. Там вода еще разливалась, мы постоянно поскальзывались, это было очень тяжело. Но мы справились и надеемся, что такое больше никогда не повторится», — рассказала Диана Сливянчук.

Директор Домодедовской гимназии № 5 Наталия Рыженко отметила, что решительность девочек, их мужество, смелость и умение принять верное решение в экстренной ситуации достойны уважения и признательности.