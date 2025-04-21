Двух педагогов в Серпухове посвятили в наставники «Движения первых»

В Дашковской школе в Серпухове состоялась первая церемония посвящения учителей муниципалитета в наставники Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Наградные знаки получили два педагога: Инна Рычкова и Ольга Кутукина.

В торжественной обстановке преподаватель основ безопасности и защиты Родины Дашковской школы Инна Рычкова и педагог дополнительного образования школы № 3 Ольга Кутукина произнесли слова Кодекса наставников. Им также вручили наградные знаки и памятные подарки.

Инна Рычкова посвятила работе с детьми свыше 30 лет, а Ольга Кутукина трудится учителем более 10. За победу во Всероссийском конкурсе «Открывай Страну. Наставники» и за большую работу со школьниками преподавателей удостоили такого звания.

Церемонию посвящение провела Председатель Совета местного отделения «Движения первых» городского округа Серпухов Елена Турик. Она поздравила педагогов и пожелала им дальнейших успехов в работе.

Преподаватели отправятся в мае в Пятигорск на Всероссийский туристический слет «Маевка». Там они обменяются с коллегами опытом и получат новые знания.