Двух недоношенных младенцев выходили в больнице Видного

В прошлом году из отделения патологии недоношенных детей перинатального центра в Видном выписали 1900 младенцев. По статистике, 8% от всех новорожденных появляются на свет раньше срока. Так произошло и с сыном 40-летней Татьяной Матвеевой. Увидеть его она смогла лишь спустя сутки.

Малыш родился весом всего 730 граммов. А перед этим новоиспеченной маме пришлось пережить срочную операцию кесарева сечения и реанимацию. Ребенка семья ждала долгих 10 лет.

«Муж у меня очень сильно переживал, как в принципе и все родственники. Все были на связи всегда, все очень переживали, поддерживали. Но мне сказали, что я очень сильная и, по сути дела, я их поддерживаю, а не они меня», — рассказала Лаврентьева.

Поддержка семьи и помощь специалистов помогли Татьяне пройти долгий период восстановления. В роддоме она познакомилась с Марией, дочь которой тоже появилась на свет раньше срока с экстремально низким весом 790 граммов.

Врачи знают, что зачастую такие дети вырастают абсолютно здоровыми, но, чтобы избежать рисков, необходимо качественно планировать беременность.

«Нужно довериться специалистам перинатального центра, регулярно наблюдаться по беременности и, соответственно, выполнять все те назначения, которые даются квалифицированными акушер-гинекологами», — отметил заведующий отделением патологии новорожденных № 2 ГБУЗ МО «ВПЦ» Максим Новиков.

Малышей, которые родились почти три месяца назад наконец-то выписали из больницы. Долгая реабилитация осталась позади, а впереди их ждет детство в окружении любящих родных людей.

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