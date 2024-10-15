Двух лебедей из парка в Серпухове отправят на зимовку в питомник

В течение недели лебедей Степу и Стешу из парка имени Олега Степанова отправят в специализированный питомник на зимовку. Птицы пережидают зиму там уже четвертый год.

Для лебедей во временном приюте создали все необходимые условия: соорудили теплые вольеры и построили искусственный водоем. За птицами круглосуточно будут наблюдать орнитологи. Степу и Стешу обеспечат качественным питанием и медицинским уходом. Обратно в парк лебеди вернутся в мае.

Птиц можно кормить пшеничными и кукурузными зернами, специальным комбикормом, мелкими кусочками овощей, листьями шпината и салата, ячменем и перловкой. В дикой природе лебеди питаются частями водных растений, мелкими рачками, личинками насекомых, семенами и илом.

Напомним, птицы поселились в парке имени Олега Степанова в 2021 году. Среди жителей Серпухова появилась добрая традиция — провожать Степу и Стешу на зимовку.

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