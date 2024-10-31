Двух иностранцев задержали в Подольске за нарушение режима пребывания

Рейд по соблюдению миграционного и налогового законодательств в сфере торговли прошел в Подольске. Проверку проводили сотрудники управления потребительского рынка администрации и полицейские.

В муниципалитете проверили восемь торговых объектов, в том числе три точки общественного питания. В результате были обнаружены два иностранных гражданина, нарушившие режим пребывания на территории России.

Работодателям городского округа напомнили, что легальность иностранных сотрудников можно проверить с помощью нового электронного сервиса Oplatipatent.ru. Он также поможет выяснить, оплатил ли мигрант НДФЛ и все ли необходимые документы оформлены.

В случае, если иностранный работник нарушил законы Российской Федерации, работодателя привлекут к административной ответственности. Ему грозит штраф на сумму до миллиона рублей, либо деятельность предприятия могут приостановить на 90 дней.

Напомним, что иностранцы в течение двух месяцев со дня выдачи патента должны направить в УВМ ГУ МВД России уведомление об осуществлении трудовой деятельности. Если этого не сделать, то патент будет аннулирован. Проверить срок действия патента, а также продлить его с помощью QR-кода можно на сервисе Oplatipatent.ru.

Рейды по соблюдению миграционного и налогового законодательств будут проводиться в городском округе регулярно.

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