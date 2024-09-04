Двух игроков «Чеховских медведей» признали лучшими по итогам сезона
Федерация гандбола России подвела итоги голосования на звание лучших игроков прошедшего сезона Суперлиги. Победителями стали спортсмены подмосковного клуба «Чеховские медведи».
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Александр Ермаков признан лучшим линейным игроком, Антон Аксюков стал «открытием сезона».
«Чеховские медведи» со счетом 33:25 обыграли краснодарский «СКИФ».
Матчи гандбольной российской Суперлиги проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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