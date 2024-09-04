Двух игроков «Чеховских медведей» признали лучшими по итогам сезона

Фото: фото: ГК "Чеховские медведи"

Федерация гандбола России подвела итоги голосования на звание лучших игроков прошедшего сезона Суперлиги. Победителями стали спортсмены подмосковного клуба «Чеховские медведи».

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Александр Ермаков признан лучшим линейным игроком, Антон Аксюков стал «открытием сезона».

«Чеховские медведи» со счетом 33:25 обыграли краснодарский «СКИФ».

​Матчи гандбольной российской Суперлиги проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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