Двух бездомных алабаев спасли на конюшне в Балашихе

Несколько лет назад двое алабаев, десятилетний Пульсар и двухлетняя Тайга, влачили жалкое существование в приюте, не получая должного ухода и любви. Но их судьба изменилась, когда хозяйка конюшни «Пелагея» Юлия Гусева забрала их и приютила в зооприюте при своем заведении.

Алобаям сложно находить в естественной среде, если когда-то у них был дом.

«В отличие от рожденных на улице, породистые собаки не приспособлены выживать без помощи человека. Алабаи, например, не умеют есть с помоек, поэтому чаще всего в зооприюты они попадают истощенными», — рассказала исполнительный директор «Фонда „Защита“ Ирина Митюрина.

Местное отделение партии «Единая Россия» сейчас проводит акцию «Коробка помощи животным», собирая корма, лекарства и другие необходимые вещи для подопечных Балашихинского зооприюта, в том числе и для Пульсара с Тайгой. Благодаря заботе и поддержке эти некогда брошенные алабаи теперь обретают новую жизнь и надежду на счастливое будущее.

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