Дворы в Щелкове расчистили от снега

Зима в этом году испытывает подмосковные коммунальные службы на прочность. Из-за непрекращающихся снегопадов и резких температурных скачков дорожные бригады Щелкова работают в авральном режиме.

Очередным этапом масштабной кампании по наведению порядка стала улица Комарова, где развернулась настоящая операция по освобождению дворов из снежного плена. Работы на улице Комарова велись комплексно. В центре внимания — внутриквартальные проезды и подходы к подъездам многоквартирных домов. Чтобы вернуть жителям возможность ходить по чистому асфальту, на объекте работала мобильная бригада.

«Пятеро дворников, вооружившись тяжелыми ледорубами и лопатами, вручную скалывали многослойную ледяную корку и плотно утрамбованный снег. В это время маневренный мини-погрузчик оперативно подхватывал счищенные массы, формируя их в аккуратные горы. Такая синергия ручного труда и механизации позволяет очищать территорию максимально тщательно», — поделились специалисты.

Помимо вывоза снега, коммунальщики уделяют особое внимание обработке тротуаров антигололедными средствами, чтобы защитить пешеходов от падений в период ночных заморозков.