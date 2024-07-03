Дворы в поселке санатория имени Герцена благоустроят к концу июля

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Благоустройство в поселке санатория имени Герцена завершится в июле. Сейчас строители ведут комплексные работы во дворах на площади 11,5 тысячи квадратных метров.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов встретился с жителями поселка санатория имени Герцена. Он проверил, как продвигается благоустройство дворов. Сейчас строители устанавливают новые бордюры, размечают пешеходные дорожки и готовят основание для парковок.

Благоустройство территорий в округе продолжается. Так, вблизи дома № 49 в этом году планируют сделать парковку на 50 мест.

Помимо обсуждений капитального ремонта дорог и тротуаров, на личном приеме главы округа местные жители предложили обновить исторические памятники.

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