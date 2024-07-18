Дворы в поселке Горбольницы № 45 отремонтируют к концу июля

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Благоустройство дворовой территории в поселке Горбольницы № 45 близится к завершению. Работы у домов № 3, № 9 и № 11 закончат на следующей неделе.

Сейчас во дворе ведется асфальтирование проездов и парковок. Площадь ремонтируемого покрытия составляет 3483 квадратных метра.

Рабочие установили новые бордюры и детскую площадку. Также сделали новые тротуары, подходы к подъездам и подготовили основание для парковок. Кроме того, по просьбе жителей построена дополнительная пешеходная дорожка. Подрядчик сохранил цветники вдоль дороги. Работы завершатся через неделю. Готовность объекта проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Жители обсудили с руководством муниципалитета работу автобусного маршрута № 13, открытие аптечного пункта на территории больницы, посадку молодых сосен, установку ограждения на детской площадке и 20 лавочек.

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