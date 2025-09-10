Дворы в Парковом микрорайоне комплексно благоустроили в Подольске

Специалисты обновили дорожное покрытие площадью 1063 квадратных метров и более 800 квадратных метров тротуаров на Парадном проезде. В ходе работ отремонтировали имеющиеся парковки площадью более 147 квадратных метров, благодаря чему увеличили количество мест для автомобилей жителей.

Ранее в округе завершили масштабные работы по ремонту дворов на Сыровской и Быковской улицах. Рабочие отремонтировали проезды общей площадью почти 2,3 тысяч квадратных метров и положили новое дорожное полотно площадью 438 квадратных метров.

Также специалисты создали комфортную пешеходную зону и обновили 185 квадратных метров тротуаров, построили новые пешеходные дорожки и установили бортовые камни общей площадью 390 квадратных метров. Кроме того, здесь появилась новая парковка площадью 412 квадратных метров.