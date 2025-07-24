Дворы в микрорайоне Северный в Красноармейске благоустроят к 1 августа

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич и заместитель главы городского округа Пушкинский Максим Прибытков проверили качество благоустройства дворов в Красноармейске. Всего в этом году в муниципалитете планируют привести в порядок свыше 11 локаций.

Вместе с Всеволодом Волосевичем и Максимом Прибытковым в обходе приняли участие представители профильных служб администрации округа. Комиссия проверила, как проводят ремонт дорожного покрытия, обустраивают тротуары и парковки, озеленяют территории.

Так, в микрорайоне Северный у домов № 28, № 30, № 31 и № 32 на проспекте Испытателей работы выполнили на 61%. На объекте задействовали восемь человек и две машины спецтехники. Специалисты устанавливают бордюры, засыпают дороги песком и щебнем, покрывают полотно вяжущим материалом и асфальтируют. Все работы планируют завершить в течение двух недель.

Благоустройство дворов проводят благодаря программе «Создание комфортной городской среды». В этом году в порядок приведут 11 дворов общей площадью более 60 тысяч квадратных метров.